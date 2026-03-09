SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 32 pessoas ficaram feridas após um ataque de drone do Irã, ontem, em Sitra, no Bahrein, segundo o Ministério da Saúde do Bahrein. Não há registro de mortes.

O mais jovem tem apenas dois meses de vida. Entre os feridos, quatro estão em estado grave, incluindo crianças que necessitam de cirurgia, segundo informou a agência de notícias oficial do Bahrein.

Adolescente de 17 anos ficou gravemente ferida na cabeça e nos olhos. Duas crianças, de 7 e 8 anos, sofreram ferimentos graves nos membros inferiores, acrescentou a pasta.

"Ataque foi perpetrado por um drone iraniano". De acordo com o Ministério da Saúde, os civis feridos estão recebendo atendimento conforme os protocolos médicos em vigor.

Uma mulher, de aproximadamente 40 anos, ficou ferida por estilhaços de um míssil após um ataque iraniano no centro de Israel. Ela teria sofrido traumatismo craniano ao ser atingida por pedras arremessadas pelo vento do impacto, de acordo com informações do Times of Israel.

Duas pessoas ficaram feridas devido à queda de destroços em Abu Dhabi. Os ferimentos ocorreram após a interceptação de ataques aéreos, informou o gabinete de imprensa de Abu Dhabi nas redes sociais.

A Bapco Energies do Bahrein anunciou força maior em suas operações, segundo a mídia estatal. O anúncio ocorre após relatos de fumaça densa vinda da direção da refinaria de petróleo da Bapco no país.

A fumaça cercou as instalações depois que o governo informou que houve feridos e danos na área de Sitra em decorrência de um ataque com drone iraniano, de acordo com informações da Reuters. Força maior é uma cláusula que isenta as partes de responsabilidade caso o não cumprimento das obrigações de fornecimento seja causado por eventos fora de seu controle.