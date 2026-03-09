SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O índice de preços ao consumidor na China aumentou 1,3% em fevereiro, o maior nível em três anos, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (9) pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

O aumento supera o resultado de 0,2% registrado em janeiro, que por sua vez havia representado um recuo em relação ao 0,8% de dezembro.

As autoridades chinesas defendem uma estratégia de aumento do gasto interno no país, em particular durante o recente feriado do Ano Novo Lunar, quando o país registra o aumento das viagens e das compras.

O governo chinês anunciou uma meta de crescimento anual de 4,5% a 5% para 2026, o menor objetivo desde 1991, com exceção de 2020, quando não foi estabelecida uma meta de expansão, no momento em que a economia enfrentava o impacto da pandemia de Covid-19.

O feriado de nove dias do Ano Novo Lunar impulsionou as viagens domésticas e os gastos dos consumidores, elevando o índice com o aumento dos preços dos serviços.

Os preços das passagens aéreas aumentaram 29,1% em relação ao ano anterior, enquanto os das joias de ouro subiram 76,6%, de acordo com os dados do escritório de estatísticas.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os preços voláteis de alimentos e combustíveis, teve alta de 1,8% em fevereiro em relação ao ano anterior, em comparação com o aumento de 0,8% em janeiro.

Na comparação mensal, os preços ao consumidor avançaram 1%, contra 0,2% em janeiro e expectativa de 0,5%.

A economia tem sido assolada por anos de queda no mercado imobiliário e por incertezas no comércio externo, com as políticas protecionistas dos Estados Unidos apresentando novos desafios às autoridades.

Pequim prometeu continuar reprimindo a concorrência excessiva e garantir uma saída mais suave da capacidade de produção ineficiente a fim de estabilizar os preços.

No entanto, o impulso deflacionário em toda a economia continua a exercer pressão sobre as margens do setor industrial, ao mesmo tempo em que sustenta as expectativas de quedas sustentadas de preços, o que representa um novo golpe na confiança.

Entretanto, houve um pouco de alívio nos dados mais recentes. O índice de preços ao produtor registrou a menor queda anual desde julho de 2024, tendo caído 0,9% em fevereiro. No mês anterior ele registrou recuo de 1,4%, e a pesquisa da Reuters havia previsto uma queda de 1,2%.

Em um comunicado, o estatístico do escritório de estatísticas Dong Lijuan atribuiu a deflação mais branda ao produtor a fatores que incluem preços mais fortes nos setores avançados e emergentes, bem como a gestão da capacidade nos principais setores industriais.

Os preços ao produtor aumentaram 0,4% em fevereiro em relação a janeiro, impulsionados em parte pela alta dos preços do petróleo bruto em todo o mundo e pela demanda ligada ao crescimento da capacidade de computação, disse Dong.

Com Agências