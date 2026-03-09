SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio próximo à Estação Central de Glasgow, a mais movimentada da Escócia, destruiu um prédio histórico da cidade e causou grandes transtornos nos serviços ferroviários nesta segunda-feira (9).

Dezenas de trens foram cancelados após o início do fogo, que teria começado no domingo (8) em uma loja de cigarros eletrônicos na região. A National Rail, que representa as operadoras de trem britânicas, afirmou que a estação permanecerá fechada até terça (10), provavelmente.

"Os prazos para a reabertura só serão confirmados depois que pudermos acessar o local com segurança e realizar as verificações necessárias", afirmou um porta-voz do grupo. "Todos os serviços de e para Glasgow Central estão atualmente suspensos, e os passageiros devem continuar seguindo as alternativas de viagem recomendadas pelas operadoras ferroviárias."

O Serviço Escocês de Bombeiros e Resgate afirmou que foi alertado no meio da tarde (começo da noite no Brasil) de domingo "sobre um incêndio no térreo de um prédio comercial de quatro andares" na região. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o edifício em questão é o Forsyth, uma construção da Era Vitoriana (1837-1901) classificada como patrimônio histórico e localizada em uma das esquinas da estação.

"Estou profundamente preocupado com o incêndio próximo à Estação Central de Glasgow esta noite e muito grato a todos os serviços de emergência que estão atuando", disse o primeiro-ministro da Escócia, John Swinney.

O fogo atingiu diversos estabelecimentos comerciais, incluindo uma loja de peixe com batatas fritas, um salão de beleza e um café. Na manhã desta segunda, era possível ver densas fumaças saindo do interior destruído do prédio e socorristas jogando água na construção com o auxílio de dois caminhões de bombeiros, de acordo com o Guardian.

Embora não tenha sido atingida, a estação vai permanecer fechada enquanto os bombeiros atuam para apagar o fogo. Além disso, ruas próximas foram fechadas pela polícia, impactando o trânsito de uma das áreas mais movimentadas da cidade.

"Estou profundamente preocupado com o incêndio próximo à Estação Central de Glasgow esta noite e muito grato a todos os serviços de emergência que estão atuando", disse o primeiro-ministro da Escócia, John Swinney.

O fogo atingiu diversos estabelecimentos comerciais, incluindo uma loja de peixe com batatas fritas, um salão de beleza e um café. Na manhã desta segunda, era possível ver densas fumaças saindo do interior destruído do prédio e socorristas jogando água na construção com o auxílio de dois caminhões de bombeiros, de acordo com o Guardian.

Embora não tenha sido atingida, a estação vai permanecer fechada enquanto os bombeiros atuam para apagar o fogo. Além disso, ruas próximas foram fechadas pela polícia, impactando o trânsito de uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Tags:

Escócia