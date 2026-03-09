SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não está contente com a escolha de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do Irã. Ele foi nomeado uma semana após a morte de seu pai e antecessor, Ali Khamenei, no início da guerra contra Tel Aviv e Washington.

"Não estou contente com ele", disse o americano ao The Post, durante entrevista em um clube de golfe perto de Miami, ao ser questionado sobre seus planos para Mojtaba.

Ele se torna o terceiro líder supremo da história da República Islâmica iniciada em 1979. O primeiro, Ruhollah Khomeini, morreu em 1989, sendo substituído por Ali Khamenei. Mojtabafoi escolhido pela Assembleia de Especialistas, um grupo de 88 clérigos eleitos em 2024.

Na última terça-feira (3), os Estados Unidos e Israel atingiram o prédio da Assembleia de Especialistas, mas não havia informações sobre a presença dos clérigos no local.

Após o ataque, o presidente americano afirmou que todas as pessoas que seu governo tinha em mente para assumir o comando do Irã após o fim da guerra "estão mortas". O republicano não especificou quem elas seriam, nem em quais circunstâncias elas morreram.

O conflito no Oriente Médio já passa de uma semana.

Trump vem instando os iranianos a se insurgirem contra a República Islâmica que, até o momento, resiste apesar da morte de sua principal autoridade e de políticos de alto escalão.