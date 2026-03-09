Pela segunda vez desde o início da guerra, um míssil disparado do Irã foi abatido por forças da Otan no Mediterrâneo antes de atingir a Turquia. Devido a incidente similar na semana passada, a Turquia anunciou nesta segunda (9) que enviou seis caças F-16 e sistemas de defesa aérea para a área turca de Chipre, ilha dividida desde 1974 entre o norte pró-Ancara e o sul pró-Atenas.

Na semana passada, uma base britânica na área grega havia sido alvejada por drones iranianos, levando seis países europeus a deslocar recursos militares para a região. Apesar da rivalidade em Chipre, Turquia e Grécia são parceiros na aliança Otan.