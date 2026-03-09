SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - País que mais recebeu fogo de Teerã desde que EUA e Israel começaram a guerra contra a teocracia, no sábado retrasado (28), os Emirados Árabes Unidos passaram a empregar helicópteros de ataque Apache contra drones lançados pelos rivais.

Em um vídeo divulgado por sua Força Aérea, os modelos americanos derrubam diversos drones suicidas Shahed-136 sobre o golfo Pérsico. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, chegou a pedir desculpa aos vizinhos pelas ações, mas foi desautorizado por seus militares, que reiteraram considerar países com bases americanas alvos legítimos.