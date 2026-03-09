SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arábia Saudita criticou duramente o Irã nesta segunda-feira (9), classificando os ataques de Teerã contra o reino e seus vizinhos do Golfo como "repugnantes", segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

A Arábia Saudita "reitera a condenação categórica do Reino da Arábia Saudita às repugnantes agressões iranianas contra o Reino, os estados do Conselho de Cooperação do Golfo, diversos países árabes e islâmicos, e nações amigas, que não podem ser aceitas ou justificadas sob nenhuma circunstância", afirmou o comunicado publicado na conta oficial do ministério no X.