BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com Donald Trump nesta segunda-feira (9) e compartilhou suas propostas para uma resolução rápida da guerra no Irã, segundo o assessor de política externa do Kremlin, Iuri Ushakov.

Ainda segundo o assessor, os líderes também discutiram o conflito na Ucrânia e a situação na Venezuela no contexto do cenário do mercado global de petróleo. A Casa Branca ainda não comentou sobre o diálogo, que teria durado uma hora.

Mais cedo, segundo a correspondente da rede CBS News na Casa Branca, Weijia Jiang, o presidente dos Estados Unidos afirmou acreditar que a guerra contra o Irã "está praticamente concluída" e que Washington estava "muito à frente" de sua estimativa inicial de quatro a cinco semanas para o fim do conflito.

"Acho que a guerra está praticamente concluída. Eles não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea", disse Trump, segundo Jiang, em rápida entrevista por telefone. Trump também afirmou que os EUA estão "muito à frente" de sua estimativa inicial de 4 a 5 semanas para a guerra.

Sobre o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, Trump disse à CBS News que não tinha "nenhuma mensagem para ele" e afirmou que tem alguém em mente para substituir Khamenei, mas não deu mais detalhes. Mais cedo ele havia dito não estar contente com a escolha, que classificou como um "grande erro".

Também nesta nesta segunda-feira, Putin prometeu seu "apoio inabalável" ao novo líder supremo do Irã, um clérigo linha-dura e filho do aiatolá Ali Khamenei, morto no sábado (28), início dos ataques de Israel e dos EUA.

"Gostaria de reafirmar nosso apoio inabalável a Teerã e nossa solidariedade aos nossos amigos iranianos", disse o líder russo, acrescentando que seu país tem sido e continuará sendo "um parceiro confiável" da República Islâmica.

"Em um momento em que o Irã enfrenta uma agressão armada, sua gestão em uma posição tão elevada exigirá, sem dúvida, grande coragem e dedicação", concluiu Putin.

Apesar da proximidade entre Rússia e Irã, Moscou não saiu em defesa de Teerã após o início dos ataques. Inicialmente, apenas condenou o que chamou de "passo inconsequente" dos EUA e de Israel que "não deixa dúvidas de que é um deliberado, premeditado e não provocado ato de agressão contra um membro da ONU soberano e independente".

Após os primeiros dias de bombardeio, o jornal americano The Washington Post publicou reportagem mostrando que a Rússia ajudou o Irã com informações de inteligência sobre alvos americanos no Oriente Médio, em meio à reação de Teerã aos ataques. Em seguida, perguntado sobre o tema, Trump rejeitou essa possibilidade.

Tags:

Kremlin