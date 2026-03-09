SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ucrânia exige a devolução imediata de milhões em dinheiro e ouro confiscados pela Hungria e acusa o país vizinho de banditismo e extorsão.

O governo ucraniano cobrou a Europa para condenar a apreensão dos valores de seu banco estatal. O ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, classificou a atitude húngara como um ato sem precedentes de extorsão.

Exigimos a devolução imediata e pedimos a toda a Europa a condenar este ato sem precedentes de banditismo e extorsão Andrii Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia

A Hungria reteve cerca de US$ 40 milhões, ? 35 milhões e 9 kg de ouro no dia 5 de março. O carregamento do banco estatal Oschadbank vinha da Áustria em dois carros blindados e passava por Budapeste.

Sete funcionários do banco ucraniano chegaram a ser detidos pelas autoridades húngaras. A Hungria liberou os trabalhadores para voltarem à Ucrânia, mas manteve o montante confiscado para investigar suposta lavagem de dinheiro.

O banco estatal ucraniano defende que o transporte seguiu todas as normas internacionais. A instituição financeira explicou que, por causa da guerra, envia dinheiro semanalmente e de forma exclusiva por vias terrestres.

Kiev recomendou que os cidadãos ucranianos evitem viajar para o território húngaro. O governo afirmou que não consegue garantir a segurança da população diante das ações arbitrárias das autoridades da Hungria.

O Banco Central da Ucrânia mandou as instituições financeiras mudarem as rotas de transporte. A orientação visa evitar países que apresentem risco de bloqueio das remessas de dinheiro.

HISTÓRICO DE TENSÕES COM A HUNGRIA

A crise diplomática entre os dois países piorou desde a invasão russa em 2022. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, vetou novas sanções da União Europeia contra a Rússia e bloqueou empréstimos para a Ucrânia.

Os países também trocam acusações sobre o fornecimento de petróleo. Hungria e Eslováquia dizem que a Ucrânia atrasa de propósito o fluxo pelo oleoduto Druzhba, enquanto Kiev afirma que precisa de tempo para consertar danos de ataques russos.