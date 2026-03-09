WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram na noite deste domingo (8) para tratar sobre o encontro do presidente Lula (PT) com o presidente dos EUA, Donald Trump, que ainda não tem data confirmada.

Uma pessoa com conhecimento das discussões ligada ao Planalto afirma que ainda é necessário encaixar as agendas dos presidentes, mas que a preparação para o encontro em Washington continua normalmente. Como a Folha de S.Paulo mostrou em uma reportagem publicada no último sábado (7), os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã devem dificultar os planos de Lula de visitar seu homólogo americano ainda neste mês. O brasileiro chegou a citar o dia 16 como uma data possível para a viagem.

O Itamaraty tenta manter a previsão da viagem para o fim do mês, mas já admite a necessidade de postergar a agenda para abril, uma vez que a prioridade das lideranças em Washington passou a ser a guerra no Oriente Médio.