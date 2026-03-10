SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Turquia afirmou que a Otan ampliou as medidas de defesa aérea e de mísseis e vai posicionar um sistema Patriot na província de Malatya, após a entrada de projéteis iranianos no espaço aéreo turco.

O Ministério da Defesa turco disse que a aliança decidiu reforçar a proteção do espaço aéreo do país diante do risco de novos lançamentos de mísseis na região. A pasta afirmou que, além das ações nacionais, a Otan elevou o nível de prontidão e enviará um Patriot para Malatya, no sudeste.

A área escolhida abriga a base de radar de Kürecik, usada pela Otan para monitoramento e alerta antecipado. Segundo o Jerusalem Post, o radar ajudou a identificar, na última semana, dois mísseis balísticos iranianos que seguiram em direção ao território turco.

Em comunicado, o ministério turco vinculou a decisão ao aumento das ameaças de mísseis no entorno do país. "Além das medidas que tomamos em nível nacional, as medidas de defesa aérea e de mísseis da Otan foram ampliadas. Nesse âmbito, um sistema Patriot está sendo deslocado para Malatya para contribuir com a defesa do nosso espaço aéreo", disse a pasta.

A Turquia também relatou que as defesas da Otan derrubaram um segundo míssil balístico que teria sido disparado do Irã e entrado no espaço aéreo turco. O governo afirmou que poderá adotar "todas as medidas necessárias" diante de ameaças e disse ter advertido Teerã a não repetir lançamentos na direção do país.

A Otan confirmou na segunda-feira a interceptação de outro míssil que seguia para a Turquia. "A Otan mantém firme sua prontidão para defender todos os aliados contra qualquer ameaça", afirmou a porta-voz Allison Hart, em postagem no X.

MOVIMENTAÇÃO DE BATERIAS E DEPENDÊNCIA DE ALIADOS

O texto do Jerusalem Post afirma que não ficou claro de onde virá o Patriot que será posicionado em Malatya. A publicação cita relatos de que Washington avalia remanejar ativos militares, incluindo sistemas Patriot atualmente estacionados na Coreia do Sul.

A Turquia tem a segunda maior força militar da Otan, mas ainda não dispõe de uma rede própria completa de defesa aérea. Segundo o jornal, nos incidentes recentes o país recorreu a meios de defesa da aliança posicionados no Mediterrâneo oriental.

Hoje, há ao menos um sistema Patriot operado pela Espanha no país como parte do esquema de defesa da Otan. O ministério turco disse que seguirá avaliando os desdobramentos regionais e cooperando com os aliados.