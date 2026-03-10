WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que esta terça-feira (10) vai ser o dia com maiores ataques dentro do Irã.

Hegseth afirmou que a operação conta com o maior número de caças, bombardeiros e ataques já mobilizados, além de um sistema de inteligência "mais refinado e eficaz do que nunca". Ao mesmo tempo, disse que nas últimas 24 horas o Irã lançou o menor número de mísseis desde o início do conflito, apesar de ter capacidade para disparar mais.

Ele ainda ressaltou que "isso não é 2003", em referência à Guerra do Iraque. Segundo o secretário, a atual geração de militares não permitirá a repetição do conflito que levou anos, nem o presidente, que "fez campanha claramente contra missões intermináveis e sem objetivos definidos". "Esses dias acabaram", disse.