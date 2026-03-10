SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após um ataque de elefante na região de Omusati, na Namíbia.

Klaudia Mwaala, 46, e um grupo de pessoas tentavam fazer fotos com o animal. Segundo o jornal local New Era, eles estavam na vila de Omugulugombashe na última quinta-feira (5) quando o acidente ocorreu.

A mulher teria puxado o rabo do elefante. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ela tenta chamar a atenção dele, corre em seguida, mas é atacada.

O animal estava ferido e caído na mata quando mulher se aproximou. Johannes Paulus, que presenciou o ataque, relatou a New Era que um dos moradores havia atirado contra a perna do elefante momentos antes.

Mwaala morreu no local. Ainda de acordo com a imprensa do país, ela ficou gravemente ferida, teve o intestino perfurado e não resistiu aos ferimentos.

A família da vítima busca uma indenização do governo para cobrir as despesas funerárias. O porta-voz do Ministério do Meio Ambiente, Vilho Hangula, afirmou ao NBC News Digital que provavelmente não haverá o pagamento devido ao fato de que o animal foi provocado pela mulher.

Moradores relatam que os elefantes costumam invadir suas plantações na estação chuvosa e cobram atuação mais firme do governo. "Pedimos que realizem campanhas sobre o que devemos ou não fazer quando encontrarmos esses animais. A resposta das equipes também é fraca; às vezes, quando relatamos incidentes desse tipo, eles demoram muito para vir retirar os animais selvagens", falou Sarty Mwaala, irmã da vítima, também ao NBC.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se