SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após um ataque de elefante na região de Omusati, na Namíbia.

Klaudia Mwaala, 46, e um grupo de pessoas tentavam fazer fotos com o animal. Segundo o jornal local New Era, eles estavam na vila de Omugulugombashe na última quinta-feira (5) quando o acidente ocorreu.

A mulher teria puxado o rabo do elefante. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ela tenta chamar a atenção dele, corre em seguida, mas é atacada.

O animal estava ferido e caído na mata quando mulher se aproximou. Johannes Paulus, que presenciou o ataque, relatou a New Era que um dos moradores havia atirado contra a perna do elefante momentos antes.

Mwaala morreu no local. Ainda de acordo com a imprensa do país, ela ficou gravemente ferida, teve o intestino perfurado e não resistiu aos ferimentos.

A família da vítima busca uma indenização do governo para cobrir as despesas funerárias. O porta-voz do Ministério do Meio Ambiente, Vilho Hangula, afirmou ao NBC News Digital que provavelmente não haverá o pagamento devido ao fato de que o animal foi provocado pela mulher.

Moradores relatam que os elefantes costumam invadir suas plantações na estação chuvosa e cobram atuação mais firme do governo. "Pedimos que realizem campanhas sobre o que devemos ou não fazer quando encontrarmos esses animais. A resposta das equipes também é fraca; às vezes, quando relatamos incidentes desse tipo, eles demoram muito para vir retirar os animais selvagens", falou Sarty Mwaala, irmã da vítima, também ao NBC.