BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a ida para a posse do novo presidente do Chile, José Antonio Kast, marcada para esta quarta-feira (11). O recuo ocorre um dia após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmar a presença ao evento.

A informação foi revelada pelo G1 e confirmada pela Folha por pessoas ligadas ao presidente. A agenda de Lula, divulgada diariamente, não foi publicada até o momento de publicação desta reportagem.

Kast é visto como o político mais à direita a comandar o Chile desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-90). Com sua posse, o país encerra um período de quatro anos da liderança esquerdista de Gabriel Boric, aliado de Lula na região.

A presença de Lula foi requisitada mais de uma vez pelo líder chileno, que se encontrou com Lula na última passagem dos dois pelo Panamá, no fim de janeiro deste ano.

Como mostrou a Folha, Lula saiu satisfeito do encontro, segundo pessoas a par da conversa. Na ocasião, ambos os líderes reconheceram representar correntes ideológicas distintas, mas defenderam que o relacionamento bilateral seja marcado por pragmatismo.

A previsão era de que Lula fosse ao Chile no fim da tarde desta terça-feira (10) para comparecer à posse e a demais compromissos oficiais na quarta.

A presença do brasileiro seria uma nova sinalização de que a relação com o líder da direita chilena deve ser pragmática e contrastar com os atritos com Javier Milei, da Argentina.