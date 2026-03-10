De perfil ideológico conservador e de direita, Kast assumirá o poder para um mandato de quatro anos, sem possibilidade de reeleição. No fim de janeiro, Lula se reuniu com o novo líder chileno por mais de uma hora, às margens do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, realizado na Cidade do Panamá.

Durante o encontro, segundo o Palácio do Planalto, ambos ressaltaram a importância de manter e aprofundar as relações bilaterais entre Brasil e Chile, destacando a disposição de ampliar a cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo.

Eles também trataram da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado, reconhecendo a importância da cooperação para enfrentar desafios comuns.

Tags:

Chile | José Antonio Kast | Lula | Presidência do Chil