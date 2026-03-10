SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu hoje a retirada de supostas minas que teriam sido colocadas pelo Irã no Estreito de Ormuz.

Inteligência dos Estados Unidos identificou sinais de que iranianos querem instalar minas navais na região. Autoridades americanas disseram que o Irã estaria usando embarcações menores, capazes de transportar de duas a três minas cada, para lançá-las no estreito, segundo a rede de TV CBS News. A estimativa é de que o país tenha aproximadamente entre 2 mil e 6 mil minas navais, produzidas principalmente pelo Irã, China ou Rússia.

Líder americano escreveu mensagem nas redes sociais pedindo a remoção das armas. "Se o Irã tiver colocado minas no Estreito de Ormuz, e não temos relatos disso, exigimos a remoção imediata delas!"

"Se, por qualquer motivo, minas foram colocadas e não forem removidas imediatamente, as consequências militares para o Irã serão de uma magnitude sem precedentes. Se, por outro lado, removerem o que quer que tenha sido colocado, será um grande passo na direção certa! Além disso, estamos usando a mesma tecnologia e capacidade de mísseis empregadas contra traficantes de drogas para eliminar permanentemente qualquer barco ou navio que tente minar o Estreito de Ormuz. Eles serão neutralizados com rapidez e violência", disse Donald Trump.