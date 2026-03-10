SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Erika Kirk como conselheira na Academia da Força Aérea. Ela é viúva do ativista de direita Charlie Kirk, morto em um atentado em setembro de 2025.

O nome de Erika consta no site da Academia da Força Aérea dos EUA como parte do Conselho de Visitantes, um colegiado que analisa a moral e a disciplina dos alunos, o currículo e o ensino, a infraestrutura da instituição, seus assuntos fiscais, métodos acadêmicos e outras questões relacionadas à academia.

A instituição militar de ensino superior forma oficiais para a Força Aérea e a Força Espacial do país. Os alunos passam por quatro anos de formação e, ao completar o curso, recebem o posto de segundo-tenente.

Erika substitui o marido, que era membro do conselho. Também são parte do grupo nomeado por Trump Dina Powell, ex-assessora do presidente que é presidente da Meta desde janeiro de 2026, o palestrante Dan Clark, o coronel da Força Aérea aposentado Doug Nikolai e o senador republicano Tommy Tuberville.

Além dos nomes designados por Trump, fazem parte do Conselho de Visitantes outras dez personalidades, escolhidas pelo Congresso americano.

Desde a morte do marido, Erika Kirk tomou a frente da organização de mobilização jovem de direita fundada por ele, a Turning Point USA. Ex-Miss Arizona, ela apresenta um podcast e costumava participar de eventos ao lado do marido para discutir o papel da fé cristã em seu casamento e em sua família.

Charlie Kirk morreu depois de ser baleado no pescoço enquanto participava de um evento na Universidade de Utah Valley, em 10 de setembro de 2025. Um mês depois, Trump lhe concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade de maneira póstuma. Essa é a mais alta honraria civil do país, e sua outorga é prerrogativa única do presidente americano.