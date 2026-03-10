WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Bandeiras azuis foram estiradas em frente ao Capitólio com a imagem do presidente Donald Trump ao lado do financista condenado por abuso sexual Jeffrey Epstein. A frase "Make America Safe Again" ("Faça a América Segura Novamente", um dos slogans de Trump) estampa as peças.

No centro da instalação, destaca-se a proa de um navio com dois bonecos que caricaturam Trump e Epstein na icônica cena do filme Titanic, em que Jack e Rose se abraçam na ponta da embarcação. A obra é assinada pelo coletivo anônimo "The Secret Handshake".

O monumento, intitulado "The King of The World" ("O Rei do Mundo"), surgiu nas ruas de Washington nesta terça-feira (10), dias após o Departamento de Justiça divulgar documentos do FBI com o relato de uma mulher que acusa o presidente dos Estados Unidos de tê-la estuprado na década de 1980. A Casa Branca nega as alegações.

Nesta terça, em meio a tarde de sol quando a reportagem esteve no local, pessoas que passavam por ali tirava fotos e riam da escultura -capital dos EUA, Washington é uma região predominantemente democrata, onde a candidata Kamala Harris venceu Trump por 92% dos votos.

As páginas em questão haviam sido retidas do extenso acervo de documentos relacionados a Epstein sob o argumento, depois reconhecido como equivocado pelas próprias autoridades, de que se tratavam de duplicatas.

A instalação também ironiza as omissões feitas pelo Departamento de Justiça ao tornar público o material. Nas bandeiras, lê-se "Departamento dos [seguido de uma tarja branca]" -referência direta às supressões nos arquivos divulgados. A pasta foi alvo de críticas tanto pela demora na liberação dos documentos quanto pela falta de transparência: parte do conteúdo foi publicada com trechos extensamente censurados.

Em uma placa ao lado da proa, a descrição da obra -em mais uma camada irônica- afirma que o monumento busca homenagear "o vínculo entre Jeffrey Epstein e Donald Trump, uma amizade aparentemente construída em torno de viagens luxuosas, festas extravagantes e esboços secretos de nus."

A menção aos esboços faz referência a um dos documentos liberados, no qual Trump teria enviado a Epstein uma carta com tom sugestivo acompanhada do desenho de uma mulher nua. O presidente negou qualquer relação com o documento após sua divulgação.

Esta não é a primeira vez que obras do grupo "The Secret Handshake" são exibidas pelas ruas de Washington em tom crítico à relação com Epstein. Na semana passada, segundo o jornal Washington Post, outra obrada denominada "Jeffrey Epstein Walk of Shame" foi instalada na Farragut Square, também na capital americana.

A obra emulava a calçada da fama com nomes de políticos, bilionários e outras pessoas ligadas ao abusador, morto na prisão em 2019. Além desta, em setembro do ano passado, também em frente ao Capitólio, uma outra escultura mostrava Epstein e Trump de mãos dadas com a legenda: "Best Friends Forever" (ou seja, melhores amigos para sempre).