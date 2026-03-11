SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo terrorista Hamas parabenizou os iranianos nesta quarta-feira (11) pela nomeação do novo líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, e desejou a ele vitória na guerra contra os Estados Unidos e Israel.

Mojtaba assume o lugar do pai, o aiatolá Ali Khamenei, que foi morto em um ataque no início do conflito. Ele foi eleito pela Assembleia dos Especialistas, órgão com 88 juristas islâmicos, no domingo (8).

"Desejamos a ele sucesso em cumprir as aspirações do povo iraniano de derrotar a agressão israelo-americana e impedir que as forças da arrogância imponham sua vontade ao Irã", disse Hazem Qassem, porta-voz do Hamas, em um comunicado.

Em um comunicado separado, o Jihad Islâmica também saudou a escolha de Mojtaba. Os dois grupos terroristas são aliados de Teerã, que financia suas atividades.

Desde a Revolução Islâmica de 1979, o país persa busca exportar sua ideologia e expandir sua influência além de suas fronteiras, apoiando uma rede de grupos armados na região.

Além das facções palestinas, essa rede inclui o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e outros grupos no Iraque e na Síria, chamados coletivamente de "Eixo da Resistência".

O eixo se opõe ao poder da coalizão entre Israel e Estados Unidos no Oriente Médio. O Departamento de Estado americano acusa o Irã de ser o principal "patrocinador estatal do terrorismo no mundo".

Segundo especialistas, o apoio do Irã a esses grupos acontece de formas diversas, sendo a primeira delas, o apoio financeiro. Em 2020, os EUA estimaram que o Irã destina ao Hezbollah US$ 700 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) por ano. Outros US$ 100 milhões ao ano seriam destinados a grupos palestinos. O governo iraniano nega essas acusações.