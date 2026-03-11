VALPARAÍSO, CHILE (FOLHAPRESS) - Às 12h28 desta quarta-feira (11), o Chile deu início ao governo mais à direita do país desde a volta da democracia. Cercado de apoiadores, José Antonio Kast tomou posse como presidente, após receber o broche O?Higgins e a faixa presidencial de seu antecessor, Gabriel Boric.

Essa cerimônia, na sede do Senado chileno, em Valparaíso, marca uma grande mudança política após os quatro anos de governo de Boric.

Kast se despediu do Partido Republicano, que fundou em 2019 e do qual prometeu se licenciar caso fosse eleito no fim do ano passado.

Antes de assumir oficialmente, ele posou para a primeira foto com seu novo gabinete no Palácio Cerro Castillo, em Viña del Mar, no qual se comprometeu a fazer um "governo de emergência" e combater o crime organizado e a imigração irregular.

Ele moderou seu discurso durante a campanha e prometeu diálogo com a oposição.

Durante sua campanha, Kast destacou os desafios do Chile, como a crise econômica e de segurança, além da reconstrução após incêndios florestais em várias regiões.

Seus apoiadores expressaram preocupações sobre a situação do país. A posse aconteceu no Salão de Honra do Senado em Valparaíso, com a presença de mais de 1.150 convidados, incluindo parlamentares, senadores e convidados internacionais, como o rei Felipe 6º da Espanha e o presidente da Argentina, Javier Milei. Embora Kast tivesse planejado um encontro com Milei, isso não ocorreu devido a conflitos de agenda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a confirmar presença, mas cancelou a viagem no dia anterior. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) veio e criticou a ausência de Lula.

Após a cerimônia, conforme a tradição, Boric se retirou como ex-chefe de Estado, e a posse dos ministros aconteceu antes de Kast assumir a presidência no Palácio de La Moneda.

Centro progressista no Chile, Valparaíso aplaudiu mais a entrada de Boric do que a de Kast, com gritos de "Boric, amigo, o povo está contigo".