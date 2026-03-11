SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio emitiu alerta na manhã de hoje para a possibilidade de ataques norte-americanos contra portos civis do Irã no Estreito do Hormuz. A região se tornou um ponto crucial da guerra desde que a República Islâmica bloqueou a circulação de navios petrolíferos na semana passada.

EUA alertaram civis iranianos para que se mantenham afastados dos portos ao longo do Estreito de Ormuz. No comunicado, o governo norte-americano alegou que esses estão sendo usados por Teerã para fins militares e, por esse motivo, serão atacados.

Ações do Irã ameaçam a circulação de navios na rota, alegou o governo do presidente Donald Trump. "O regime iraniano está usando portos civis ao longo do Estreito de Ormuz para conduzir operações militares que ameaçam o transporte marítimo internacional", afirmou Washington.

EUA afirmam que "essas ações perigosas colocam em risco a vida de pessoas inocentes". "O Comando Central insta os civis no Irã a evitarem imediatamente todos os portos onde as forças navais iranianas operam. Os estivadores iranianos, o pessoal administrativo e as tripulações de navios comerciais devem manter-se afastados dos navios da Marinha iraniana e do equipamento militar".

Trump prometeu que, "em breve", a rota marítima voltará a ser segura para as empresas petrolíferas. "Acho que vocês vão ver uma grande segurança e vai ser muito, muito em breve", falou ao ser questionados por jornalistas na Casa Branca.

Ontem, os Estados Unidos informaram ter destruído 16 navios minadores que poderiam ter sido usados para bloquear o estreito. Essa região é uma rota marítima vital para as exportações de petróleo e gás do Golfo.

BLOQUEIO DO ESTREITO DE HORMUZ

Irã tem bloqueando o estreito de Hormuz por onde passa boa parte da produção mundial de petróleo, além de atacar infraestruturas energéticas no Golfo. Um ataque de drone iraniano provocou, ontem, o fechamento da refinaria de Ruwais, nos Emirados Árabes Unidos, uma das maiores do mundo.

Diante da alta dos preços do petróleo, Donald Trump ameaçou o Irã com "consequências militares sem precedentes". O republicano advertiu que, caso o país destruísse o estreito de Hormuz, por onde normalmente transita 20% da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito, os EUA vão revidar com até "20 vezes mais força".

O Irã, no entanto, não deu sinais de recuo. Durante a noite de ontem, a Guarda Revolucionária reivindicou a onda de ataques "mais violenta e mais pesada desde o início da guerra" em toda a região.

Pelo menos quatro navios foram atacados na área do Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. Entre as embarcações atacadas estão um porta-contêineres britânico e um graneleiro com bandeira da Tailândia também foi atacado. As outras duas embarcações alvos dos iranianos não foram identificadas até o momento.

Gigantes do transporte marítimo de contêineres suspenderam as operações na região. Os navios foram redirecionados para ao redor da ponta sul da África. Não há previsão de quando a rota por Hormuz voltará a ser segura para as empresas petrolíferas.