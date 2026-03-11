WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi questionado antes de embarcar no avião presidencial nesta quarta-feira (11) sobre o motivo de não ter convidado os presidentes do Brasil, Colômbia e México para o evento batizado de "Escudo das Américas", que reuniu presidentes da direita da América Latina.

Em resposta, ele disse: "Eu acho que eles foram [convidados], eu me dou bem com todos eles", disse o americano. A reportagem apurou com representantes do Brasil e dos EUA que Lula (PT) não foi convidado.

Antes do evento, um funcionário da Casa Branca afirmou à reportagem que o presidente Trump convidou líderes "de países que trabalham próximos a nós no combate ao tráfico de drogas e outras questões". "Esperamos que essa coalizão se expanda no futuro."

A afirmação de Trump acontece, como mostrou uma reportagem do UOL, em meio à possibilidade do Departamento do Estado estar prestes a definir as facções PPC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) como terroristas, o que seria um revés para o governo Lula, que trabalha para tentar reverter esta decisão.

Apesar das diferenças ideológicas, Trump costuma falar que se dá bem com Lula e outros presidentes de esquerda nas Américas. Horas antes de bombardear o Irã, ele foi questionado quando receberia o brasileiro na Casa Branca, mas não respondeu a pergunta e disse apenas que "adoraria recebê-lo" e que "gosta muito" do presidente.

Nas últimas semanas, o presidente Lula falou diversas vezes que gostaria de se encontrar com o presidente Trump para discutir, principalmente, questões ligadas ao crime organizado. No ano passado, foi encaminhado ao Departamento do Estado uma proposta para os países trabalharem de forma conjunta no combate às facções.

Agora, com o início da guerra contra o Irã, a reportagem apurou que a visita do presidente a Washington já não é mais uma certeza. Antes, diplomatas falavam na possibilidade de uma data em março -mas, com o foco no Oriente Médio, já admitem que o encontro pode ficar para depois ou até não acontecer.