VALPARAÍSO, CHILE (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve um breve e amistoso encontro com a líder da oposição venezuelana María Corina Machado nesta quarta-feira (11). Os dois participavam da cerimônia de posse do novo presidente chileno, José Antonio Kast, em Valparaíso.

Ao cumprimentar a vencedora do Nobel da Paz, o político disse que María Corina tem um papel fundamental na luta pela democracia. "Você é uma grande inspiração para os brasileiros", disse ele. "E vocês para nós", respondeu a venezuelana.

"Espero que consigamos manter contato e nos ajudarmos", disse a opositora. "Pela justiça e pela democracia nos nossos países." O encontro entre os dois correu rapidamente, na saída do plenário, após a cerimônia de Kast.

A venezuelana mantém uma agenda de eventos em sua viagem ao Chile. Mais cedo, ela se encontrou com o rei Felipe 6º, da Espanha. Este foi o primeiro contato entre o monarca e a líder antichavista, que denunciou a frieza do governo de Pedro Sánchez em relação à oposição venezuelana após a conquista do Nobel.

Kast convidou María Corina para a posse presidencial, segundo um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa oficial dela.

Durante sua visita, María Corina também tem uma série de atividades programadas, incluindo o lançamento da Cátedra Sebastián Piñera na Universidade do Desenvolvimento, para a qual foi convidada pela família do ex-presidente chileno.

A líder da oposição venezuelana afirmou que retornará ao seu país nas "próximas semanas", onde se preparará, segundo ela, para "uma nova e retumbante vitória eleitoral", pouco mais de dois meses após a captura do ditador Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.