SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que as forças americanas "derrubaram" a liderança do Irã duas vezes.

Trump afirmou que as forças americanas destruíram a Marinha iraniana. Em conversa com repórteres em Cincinnati, no estado de Ohio, o presidente falou sobre o conflito e a liderança do Irã, mas não citou nomes.

"Derrubamos a liderança deles duas vezes. Agora há um novo grupo assumindo. Vamos ver o que acontece com eles", disse Donald Trump.

Mais cedo, a agência de notícias Reuters informou que o recém-empossado líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, teria sofrido ferimentos leves, mas que seguia no comando do país, segundo uma autoridade iraniana.

A fonte não deu detalhes sobre quando Khamenei teria se ferido nem explicou por que ele não fez nenhuma declaração pública desde a nomeação.