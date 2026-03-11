BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump declararou que os Estados Unidos venceram a guerra contra o Irã. "Nós vencemos. Deixe eu dizer uma coisa: nós vencemos. Nunca queremos dizer que ganhamos antes da hora, mas nós ganhamos. Na primeira, a guerra já tinha acabado", disse.

O republicano participa de um comício no Kentucky, em que falou da importância dos republicanos vencerem as eleições legislativas (as midterms) e reiterou que os indicadores econômicos estão cada vez melhores. Ainda sobre a guerra no Irã, elogiou o nome da operação chamada Epic Fury ?"eu gosto desse nome", gritou o presidente?, minimizou os efeitos do preço no petróleo, disse que os valores já baixaram e vão baixar mais ainda.

No discurso, Trump também anunciu que a IEA (Agência Internacional de Energia) concordou em coordenar a liberação de US$ 400 milhões de reservas de petróleo pelo mundo. "Isso vai reduzir substancialmente o preço do petróleo enquanto acabamos com essa ameaça à América e ao mundo. Não queremos sair tão cedo né, temos que terminar o serviço, certo?"

O presidente disse ainda que, nos últimos 11 dias, os militares "virtualmente destruíram o Irã". Os ataques no Irã tiveram início no dia 28 de fevereiro. De lá para cá, mais de 1.700 pessoas morreram no Oriente Médio.

"É um país durão. A Força Aérea deles já era, isso demorou umas 3 horas. Eles não têm mais radares, equipamento antiaéreo, não têm mais nada. Os mísseis dele diminuíram 90%, os drones deles, 85%, estamos explodindo as fábricas onde eles são feitos em todo canto. Francamente, ninguém nunca viu nada assim", afirmou o presidente.

Trump voltou a afirmar que, durante a guerra dos 12 dias, no ano passado, os EUA "obliteraram totalmente o potencial nuclear do Irã".

"Saímos e pensamos 'esse é o fim deles por um tempo', mas eles comeraçaram de novo. É por isso que temos que terminar isso, não queremos voltar a cada dois anos", disse o republicano, aproveitando o assunto para criticar o ex-presidente democrata Barack Obama e o acordo feito em 2015 sobre o programa nuclear iraniano, do qual Trump saiu.

O discurso de Trump em relação foi interrompido após cerca de 20 minutos após uma mulher, que estava na plateia, passar mal e precisar de assistência médica.