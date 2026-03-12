SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo presidente do Chile, José Antonio Kast, não demorou em mostrar o tom do seu governo. Horas após tomar posse nesta quarta-feira (11), ele ordenou a construção de "barreiras físicas" na fronteira com a Bolívia, cumprindo sua promessa de campanha de combater a imigração irregular no país.

"Solicito a colaboração ativa no aumento do número de funcionários, e também peço a colaboração de vocês na construção de barreiras físicas para deter a entrada da imigração ilegal", afirmou o líder de direita ao chefe do Exército chileno, Pedro Varela, durante a cerimônia de assinatura dos seis primeiros decretos presidenciais.

Do total, três deles estavam relacionados à questão da imigração. O principal decreto ordena a implementação do chamado "Plano Escudo de Fronteira" pelos ministérios da Defesa e do Interior.

A medida determina alterações na legislação para "desencorajar a imigração irregular", modificação das "normas sobre o uso da força para gerar mais ferramentas contra a entrada clandestina" e a construção de "barreiras físicas nas áreas necessárias", sem especificar como seriam essas estruturas.

Um segundo decreto também ordena o aumento de "recursos militares" na fronteira norte do país, além de melhora da vigilância "com o uso de drones e sensores".

A chegada de Kast ao Palácio de La Moneda dá início ao governo mais à direita do país desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Admirador de Donald Trump, Kast teve como um de seus principais lemas de campanha a defesa da deportação em massa de imigrantes em situação irregular.

Ao menos 337 mil estrangeiros vivem atualmente sem a documentação no Chile, segundo dados oficiais.

Após romper com o seu antecessor Gabriel Boric durante a transição, acusando-o de falta de transparência, Kast também assinou um decreto para realizar uma auditoria para revisar as contas do governo anterior.

"Vamos ser implacáveis com quem roubar dinheiro dos chilenos", afirmou. o novo presidente "Estamos vivendo uma mudança de poder republicana, vamos fazer auditorias." Ambos se reencontraram no domingo (8) e retomaram as reuniões entre as duas equipes.

A posse aconteceu no Salão de Honra do Senado em Valparaíso, com a presença de mais de 1.150 pessoas, incluindo parlamentares, senadores e convidados internacionais, como o rei Felipe 6º da Espanha e o presidente da Argentina, Javier Milei. Embora Kast tivesse planejado um encontro com Milei, isso não ocorreu devido a conflitos de agenda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a confirmar presença, mas cancelou a viagem no dia anterior. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) veio e criticou a ausência do petista.

Antes de assumir oficialmente, Kast posou para a primeira foto com seu novo gabinete no Palácio Cerro Castillo, em Viña del Mar, no qual se comprometeu a fazer um "governo de emergência" e combater o crime organizado.