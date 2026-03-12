WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Um templo judaico foi alvo de ataque de disparos e tiros na cidade de West Bloomfield Township, no estado de Michigan, nesta quinta-feira (12). Pelas redes sociais, a governadora Gretchen Whitmer afirma que está acompanhando relatos do ataque no Temple Israel.

"Estamos trabalhando com a Polícia Estadual de Michigan para obter mais informações", relatou ela. Ainda não há informações de feridos. "Isso é devastador. A comunidade judaica de Michigan deve poder viver e praticar sua fé em paz. O antissemitismo e a violência não têm lugar em Michigan. Espero que todos estejam seguros", completou a governadora.

A secretária do Departamento de Justiça, Pam Bondi, afirmou que agentes federais estão no local prestando apoio as autoridades da região. "Por favor, orem", diz ela.