SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã disse que se os Estados Unidos cortarem a eletricidade do Irã, a Ásia Ocidental pode ficar no escuro.

O líder do conselho de segurança, Ali Larijani, disse que toda a região vai ficar sem luz se os Estados Unidos cortarem a energia. O relato foi publicado na rede social X na manhã desta quinta-feira (12).

"Bastaria meia hora para que um apagão total atingisse toda a região", disse Larijani. O posicionamento acontece momentos após o líder norte-americano, Donald Trump, dizer que poderia cortar a eletricidade do Irã em uma hora.

A escuridão, segundo Larijani, seria uma ocasião perfeita para rastrear e capturar soldados americanos em fuga na região. Trump disse que os EUA adiaram ataques contra locais de geração de energia do país persa.

"Deixamos alguns dos alvos mais importantes para mais tarde, caso seja necessário", disse Trump. Ele não descartou colocar os locais geradores de energia iranianos na mira de Washington.

O Irã exporta energia elétrica para Iraque, Paquistão e Afeganistão. No entanto, também importa eletricidade da Armênia e Turcomenistão. O chefe iraniano não explicou como seria o apagão, mas com a rede interconectada, o corte poderia causar blackouts em cadeia e sobrecarga do sistema elétrico que liga os países.