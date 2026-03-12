SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS0 - Um grupo de hackers ligados ao Irã reivindicou a autoria de ataque cibernético contra uma empresa americana.

O ataque teria ocorrido contra empresa de tecnologia médica Stryker. Segundo a reportagem da rede de TV NBC News, hackers invadiram o sistema e provocaram interrupções na rede global da companhia, afetando sistemas internos e ferramentas da Microsoft usadas pela companhia.

Funcionários não identificados relataram problemas. Eles disseram que computadores e celulares corporativos pararam de funcionar, parte dos sistemas e dados foi apagada e a operação da empresa ficou comprometida temporariamente.

"Não temos indícios de ransomware ou malware e acreditamos que o incidente esteja contido. Nossas equipes estão trabalhando rapidamente para entender o impacto do ataque em nossos sistemas", disse Stryker, em comunicado enviado à imprensa.

Grupo chamado Handala assumiu a autoria do ataque nas redes sociais e em canais de Telegram. Esse grupo surgiu em 2022 e está associado a interesses iranianos.

Os criminosos dizem ter roubado cerca de 50 terabytes de dados da empresa. Além disso, eles garantem que o ataque foi realizado em retaliação ao assassinato de 175 estudantes em Minab.

"Todos os dados estão nas mãos do povo livre", disse Handala, em comunicado publicado nas redes sociais.

O ataque cibernético é o primeiro do tipo desde o início da guerra entre EUA e Irã. Segundo o jornal Wall Street Journal, o logotipo do Handala foi exibido em páginas de login de empresas durante a invasão.