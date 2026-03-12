WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Um templo judaico foi alvo de um ataque a tiros e atropelamento na cidade de West Bloomfield, no estado de Michigan, nesta quinta-feira (12). Pelas redes sociais, a governadora Gretchen Whitmer afirma que está acompanhando relatos do ataque contra a sinagoga Temple Israel.

De acordo com a imprensa americana, o autor do ataque foi morto. A sinagoga está localizada a cerca de 40 quilômetros de Detroit e também abriga uma escola ?nenhuma criança foi ferida.

Em entrevista a jornalistas no local, o xerife do condado de Oakland, MIke Bouchard, afirmou que um homem tentou invadir o templo ao dirigir seu carro através das portas do prédio antes de iniciar disparos perto da área de segurança.

Na sequência, o carro pegou fogo, detalhou o xerife. Bouchard afirmou que um funcionário da equipe de segurança do local foi atingido pelo carro e levado para o hospital.

Durante um evento na Casa Branca, o presidente Donald Trump comentou sobre o ataque, que caracterizou como "uma coisa horrível, mas continua acontecendo". "É inacreditável que coisas deste tipo aconteçam."

"Estamos trabalhando com a Polícia Estadual de Michigan para obter mais informações", disse a governadora. "Isso é devastador. A comunidade judaica de Michigan deve poder viver e praticar sua fé em paz. O antissemitismo e a violência não têm lugar em Michigan. Espero que todos estejam seguros", completou a democrata.

A secretária de Justiça do governo Donald Trump, Pam Bondi, afirmou que agentes federais estão no local prestando apoio às autoridades da região. "Por favor, orem", disse ela. Já Kash Patel, diretor do FBI, a polícia federal dos EUA, disse que os agentes estão no local com parceiros em Michigan, respondendo "à aparente colisão de veículos e situação de atirador ativo na sinagoga".

A senadora Elissa Slotkin, de Michigan, disse que este é "mais um evento assustador que ainda está sendo investigado". "Todas as comunidades merecem o direito de praticar sua fé em segurança. E os atos de terror e antissemitismo devem ser condenados e punidos com todo o rigor da lei", afirmou.