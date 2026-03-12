O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (12) pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil.

Segundo a pasta, que monitora a crise, apesar dos primeiros dias de ataques terem incluído aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, como os próprios Emirados Árabes Unidos e o Catar, os voos regulares de Dubai com destino aos aeroportos de Guarulhos (SP) e do Galeão (RJ), operados pela Emirates, foram retomados no dia 4 de março.

Até agora, foram concluídas 14 operações, com cerca de 3,8 mil brasileiros sendo repatriados por esta via.

Em Doha, as operações foram retomadas no dia 7 de março e, até esta quinta-feira, houve o retorno de 278 brasileiros. Já o voo direto que liga Doha a São Paulo, operado pela Qatar Airways, foi retomado nesta quinta. O próximo está previsto para o dia 15.

Desde o dia 28 de fevereiro, o Itamaraty recomenda não viajar para 12 países.

Para quem já se encontra na região, a orientação é seguir rigorosamente as recomendações de segurança das autoridades locais. Caso o voo tenha sido cancelado, deve-se procurar a companhia aérea para remarcação dos bilhetes", informou o Palácio do Itamaraty, em nota.

O governo brasileiro disponibiliza ainda plantões consulares em todos os países afetados pela guerra. Devido a restrições locais, o Itamaraty recomenda o envio de mensagens de texto se as chamadas de WhatsApp não completarem. Canais oficiais seguem em atualização constante, garantiu a pasta.

O Itamaraty também informou que o governo negocia transporte terrestre seguro de Doha, Kuwait e Manama (Bahrein) até o Aeroporto de Riade, na Arábia Saudita, para posterior embarque em voos comerciais com destino ao Brasil.

Para o traslado terrestre, os nacionais brasileiros devem portar passaportes com, no mínimo, seis meses de validade, além de preencher os requisitos de entrada na Arábia Saudita.

"O auxílio prioriza não residentes e grupos preferenciais (Lei 10.048/2000). Também há gestões em curso para o transporte de animais domésticos retidos nos Emirados", diz o informe.

A guerra desencadeada por EUA e Israel contra o Irã, que está prestes a completar duas semanas, já matou cerca de 2 mil pessoas, a maioria iranianos e libaneses. A capacidade de resistência do Irã frente às forças bélicas dos EUA e Israel, além da retaliação contra países do Golfo Pérsico, têm impactado o comércio mundial do petróleo.

O governo do Irã, que tem atacado navios cargueiros que tentam atravessar o Estreito de Ormuz, principal rota mundial do produto no Oriente Médio, chegou a alertar que o preço do barril poderá chegar a US$ 200 em algumas semanas.

Para conter reflexos na escalada dos preços no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, mais cedo, um decreto zerando as alíquotas do PIS e do Cofins sobre a importação e comercialização do diesel. Além disso, assinou medida provisória (MP) com subvenção ao diesel para produtores e importadores.

Tags:

Conflito no Oriente Médi | Itamaraty | MRE