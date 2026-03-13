SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conta oficial da Casa Branca de Donald Trump publicou um vídeo em que promove os bombardeios ao Irã por meio de um desenho animado.

No esquete, que tem sido duramente criticado nas redes sociais, uma bola de boliche com as cores dos Estados Unidos faz strike e explode pinos embaixo de uma placa com os dizeres "autoridades do regime iraniano".

"Constrangedor" e "absolutamente vergonhoso" foram algumas das reações nos comentários do perfil. Após a cena da explosão no desenho animado, imagens reais aparecem e evidenciam os bombardeios dos ataques militares dos EUA no Irã.

O conflito iniciado pelos Estados Unidos e Israel no Oriente Médio chegou a seu 14º dia nesta sexta-feira (13) com uma escalada em sua violência.

O Irã, atacado no dia 28 de fevereiro por americanos e israelenses, ampliou ações visando criar o caos no setor de petróleo -o barril chegou aos US$ 100 novamente. Sem condições de triunfar militarmente, Teerã aposta em resistir e gerar pressão econômica sobre Trump.

Os EUA intensificaram ações contra a infraestrutura militar do Irã, atingindo pistas de pouso mais remotas e bunkers -na quarta, bombardeiros B-1B no Reino Unido foram filmados sendo carregados com bombas de penetração de solo de 900 kg.