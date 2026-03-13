SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Forças da Otan abateram nesta sexta-feira (13) o terceiro míssil lançado pelo Irã contra a Turquia desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra contra Teerã, há quase duas semanas. Desta vez, o alvo foi uma base que abriga bombas nucleares.

O incidente ocorreu de madrugada na região da base de Incirlik, no sul turco, não muito distante da Síria. Sirenes soaram e moradores registraram imagens do rastro do míssil, além de explosões provocadas pela ação das defesas antiaéreas.

Por sua posição privilegiada cobrindo o norte do Oriente Médio, Incirlik sempre foi palco de operações americanas em outros conflitos na região. Mas agora o governo turco proibiu seu uso para ataques contra o Irã, tendo criticado a guerra em si.

Em Incirlik há 57 instalações fortificadas para o manejo e abrigo de estimadas 20 bombas nucleares de gravidade B61, modelos táticos, ou seja, menos potentes e para uso teoricamente limitado ao campo de batalha.

Não há caças americanos permanentemente baseados lá, mas os modelos F-16 e F-35 são capacitados para lançar a arma. Os EUA estão aumentando seu estoque de bombas táticas na Europa, que são espalhadas por seis bases em cinco países.

A Turquia é membro da Otan, a aliança militar liderada pelos EUA, mas o fato de que o governo de Recep Tayyip Erdogan não colaborou com Donald Trump nesta guerra torna os ataques iranianos um certo mistério.

Nas duas ocasiões anteriores, Teerã negou ter sido a autora dos disparos, mas a trajetória de mísseis balísticos é facilmente rastreada pelos sensores na região. Ainda não se sabe quem abateu o míssil. Nas duas ocasiões anteriores, a interceptação foi feita por sistemas antiaéreos de destróieres americanos no Mediterrâneo oriental.

A região ganhou destaque no atual conflito quando os iranianos atingiram com um drone uma base britânica em Chipre, ilha próxima da Turquia que é dividida desde 1974 entre um governo pró-Ancara e outro pró-Atenas ?gregos e turcos são rivais históricos desde o domínio otomano da região, ainda que aliados na Otan.

O ataque iraniano levou a uma intensa atividade militar do Mediterrâneo: além do grupo de porta-aviões americano do USS Gerald Ford, França, Reino Unido, Holanda, Espanha e Grécia enviaram navios para a região.

Houve também um efeito colateral da crise. Buscando se precaver, a Grécia deslocou também uma bateria antiaérea Patriot para a ilha de Cárpatos, na entrada do mar Egeu. A Turquia protestou, dizendo que isso viola o pacto de desmilitarização da região, estabelecido em acordos de 1923 e 1947.

Ao mesmo tempo, Ancara enviou seis caças F-16 para a porção norte de Chipre, visando aumentar sua vigilância, o que foi visto como uma provocação em Atenas. Isso dito, ambos os rivais já afirmaram que não buscam entrar na guerra dos EUA, apenas reforçar suas posições defensivas.