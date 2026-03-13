SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Irã afirmou nesta sexta-feira (13) que seu país "dará uma lição memorável" aos Estados Unidos e a Israel após o ataque que iniciou a guerra no Oriente Médio.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país afirmou que suas "Forças Armadas estão firmemente determinadas a dar uma lição memorável ao inimigo". "Não podemos aceitar que os americanos falem de diálogo e cessar-fogo de tempos em tempos, apenas para nos vermos confrontados com a repetição desses crimes e dessa guerra", disse Esmail Baghai, referindo-se ao conflito anterior, ocorrido em junho passado, que terminou após 12 dias de combates.

Donald Trump, por sua vez, afirmou em sua rede Truth Social que considera uma "grande honra" a operação dos Estados Unidos contra o país persa. "Estamos destruindo completamente o regime terrorista do Irã, militar, econômica e de todas as outras formas", afirmou.

Segundo o presidente americano, "a Marinha do Irã foi dizimada, sua Força Aérea também, mísseis, drones e tudo o mais estão sendo destruídos, e seus líderes foram varridos da face da Terra". Ele voltou a atacar o jornal The New York Times, ao dizer que, quem o lê, "pensará erroneamente" que os EUA não estão vencendo a guerra.

"Temos poder de fogo incomparável, munição ilimitada e muito tempo ?observe o que acontecerá com esses canalhas desvairados hoje", afirmou. "Eles vêm matando pessoas inocentes em todo o mundo há 47 anos, e agora eu, como o 47º Presidente dos EUA, estou matando-os. Que grande honra é fazer isso!"

Ainda nesta sexta, uma explosão matou pelo menos uma pessoa perto de uma manifestação em apoio à causa palestina que se tornou um protesto pró-regime em Teerã, segundo a agência de notícias oficial iraniana.

Nenhum detalhe adicional foi divulgado, mas o Exército de Israel havia pedido anteriormente que as pessoas se retirassem de duas áreas no centro da capital iraniana, próximas ao local da manifestação, neste 14º dia da guerra. As forças anunciaram que realizariam ataques à "infraestrutura militar do regime iraniano".

Segundo a televisão estatal, explosões massivas atingiram o centro de Teerã logo em seguida. Mais cedo, a emissora exibiu imagens de multidões reunidas na capital e em outras cidades para comemorar o feriado do Dia de Al-Quds, a última sexta-feira do Ramadã, em apoio à causa palestina.

Em paralelo, a Guarda Revolucionária do Irã advertiu nesta sexta que qualquer nova manifestação contra o regime enfrentará uma resposta "mais dura" do que em janeiro, quando milhares de pessoas morreram durante a repressão a protestos.

"Agora, o inimigo maligno, ao fracassar em alcançar seus objetivos no campo de batalha, volta a tentar instilar o medo e provocar tumultos nas ruas", afirmou o Exército iraniano. Em caso de novas mobilizações, haverá "uma resposta ainda mais forte do que a de 8 de janeiro", acrescentou a nota.

Ao iniciar a ofensiva contra o Irã há quase duas semanas, os governos dos Estados Unidos e de Israel incentivaram a população da República Islâmica a protestar contra as autoridades. No fim de dezembro, os protestos contra o elevado custo de vida no Irã, afetado pelas sanções ocidentais, viraram um amplo movimento de contestação contra as autoridades.

A mobilização atingiu o ponto máximo em 8 de janeiro. As autoridades iranianas classificaram os protestos de "distúrbios" fomentados por "terroristas" que trabalhavam para Israel e Estados Unidos. Trump afirmou, à época, que faria uma intervenção no país caso o regime reprimisse os manifestantes.

O balanço oficial de mortos divulgado pelas autoridades supera 3.000 pessoas que, segundo o regime, eram em sua maioria integrantes das forças de segurança ou transeuntes.

Várias ONGs, no entanto, acusaram as forças de segurança iranianas de abrir fogo deliberadamente contra os manifestantes. A Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, ONG com sede nos EUA, afirma que mais de 7.000 pessoas morreram na repressão.