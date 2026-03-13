SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Exército dos EUA oferece recompensa por informações que ajudem a localizar quatro drones militares furtados em uma base no Kentucky, de acordo com a Fox News.

Divisão de Investigação Criminal do Departamento do Exército anunciou que paga até US$ 5.000 (R$ 26 mil, na cotação atual) por uma dica que leve à prisão e condenação dos responsáveis. O órgão diz que busca informações sobre quatro sistemas de drones Skydio X10D.

Material foi visto pela última vez na manhã de 21 de novembro de 2025 em um prédio do 326º Batalhão de Engenharia de Divisão, em Fort Campbell. A investigação aponta que o furto ocorreu entre 21 e 24 de novembro, após invasão do edifício 6955.

Imagens divulgadas pela investigação mostram dois suspeitos identificados. Em um panfleto, a Divisão de Investigação Criminal afirmou: "A Divisão de Investigação Criminal do Departamento do Exército está oferecendo uma recompensa de até US$ 5.000 por informações que levem à prisão e condenação da(s) pessoa(s) responsável(is) pelo furto de quatro sistemas de drones Skydio X10D".

Autoridades dizem que já receberam informações do público e que elas ajudaram a apuração. Em comunicado, o órgão declarou: "A Divisão de Investigação Criminal do Departamento do Exército gostaria de agradecer aos membros do público que se apresentaram com informações sobre o recente furto dos drones. As dicas que recebemos se mostraram úteis".

Investigadores afirmam que o caso segue em apuração e que não vão detalhar os próximos passos. "Como esta é uma investigação aberta e em andamento, nenhum detalhe adicional pode ser fornecido neste momento", informou a Divisão de Investigação Criminal.

Segundo a 101ª Divisão, os equipamentos não representam ameaça porque tinham apenas pequenas câmeras. "A 101st Airborne Division (Air Assault) leva a sério a responsabilidade e a segurança de seu pessoal e de seus equipamentos. O prédio em questão já substituiu as portas e fechaduras que foram arrombadas. Este incidente continua sob investigação", informou.