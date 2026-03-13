Consideramos indispensável que, no atual conflito no Oriente Médio, seja declarado um cessar-fogo imediato, a fim de abrir espaços efetivos para o diálogo e a negociação, diz o comunicado.
Os governos latino-americanos reiteram a necessidade de que as divergências entre Estados sejam resolvidas por meio da diplomacia internacional, em consonância com os princípios da solução pacífica das controvérsias.
Por fim, os países manifestam estarem dispostos a contribuírem para os processos de paz que gerem confiança, a fim de avançar rumo a uma solução política e negociada do conflito.
Nesta semana, ao anunciar medidas para aliviar a alta do petróleo provocada pela guerra no preço do diesel no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de irresponsabilidade as guerras que ocorrem no mundo.