SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novas provas colhidas pela polícia da Inglaterra mostram que a brasileira desaparecida no país há 10 dias pode ter tentado fazer ligação direta em um barco que desapareceu de um porto e usado ele para se locomover, ficando à deriva, segundo a polícia.

Vitória Figueiredo Barreto teria tentado ligar o motor do barco e o colocado na água no porto de Brightlingsea. A cearense desapareceu no dia 3 de março e foi vista pela última vez em câmeras de segurança na madrugada de 4 de março.

A investigação da polícia acredita que Vitória passou por cercas de um estaleiro e entrou em um barco pequeno. Na sequência, ela abandonou a primeira embarcação, de menor porte, e tentou pegar uma a motor, que não ligou - ficando à deriva. Ela teria feito tudo isso sozinha, segundo disseram agentes da polícia de Essex ao canal Sky News.

Câmeras identificaram uma pessoa que seria a brasileira dentro do porto, disse a polícia. Após ela pegar o outro barco, a corrente levou a embarcação até um banco de areia perto de Bradwell, outra região próxima ao porto.

A polícia segue buscando a psicóloga. No momento do desaparecimento, ela usava casaco escuro com gola alta azul e tênis pretos.

O barco que ela teria utilizado foi encontrado em uma área que não tem profundidade. A boia salva-vidas não foi localizada, dando a entender que alguém teria utilizado o objeto.

Na última quarta-feira a polícia expandiu as buscas. Agora, agentes trabalham no rio Blackwater, na península de Dengie, e nas costas do rio Crouch e da Ilha de Mersea, segundo o canal inglês.

Uma bolsa que seria da brasileira foi encontrada na rua Copperas Road, perto do porto de Brightlingsea. Segundo a Polícia de Essex, o objeto foi encontrado por um morador da região na tarde de anteontem. A bolsa tem a frase "People Over Profit" (Pessoas acima de lucro, em português), que corresponde à descrição do acessório usado pela brasileira.

Vitória saiu na última terça-feira (3) para um passeio na cidade de Brightlingsea, a cerca de 130 km de Londres, quando desapareceu. Naquele momento, enviou um alerta de socorro emitido pelo celular, mostrando uma geolocalização de que estava no mar.

A também psicóloga Fernanda Silvestre, 30, recebeu a notificação no mesmo dia. Além de amiga de Vitória, Fernanda divide a casa com ela em Fortaleza e contou ao UOL que as duas têm os celulares emparelhados. A notificação de socorro foi feita por meio de um dispositivo do iPhone que permite acionar contatos de emergência mostrando a localização do telefone via satélite.

"Ela mandou um sinal de socorro do iPhone que é justamente bem já dentro do mar, na orla marítima. E pra chegar naquele ponto você precisa estar minimamente dentro de uma embarcação. Assim que eu olhei o telefone, fui ver a localização dela e era essa localização do mar. (...) A gente tem o hábito de falar todos os dias pela manhã. E a última vez que nos falamos foi normal", disse Fernanda Silvestre, 30, amiga.

Psicóloga estava hospedada na casa de uma amiga em Colchester. Segundo Fernanda, Vitória foi para um congresso no Marrocos. Nas redes sociais, a psicóloga compartilhou imagens do evento. Depois, ela seguiu viagem para a Inglaterra, onde tentaria um doutorado. Vitória é poliglota e está acostumada a fazer viagens internacionais.

Na Inglaterra, Vitória ficou hospedada na casa de uma amiga brasileira, que leciona em uma universidade no país. A cearense havia combinado de almoçar com essa amiga quando retornasse de Brightlingsea, mas não apareceu para o compromisso.

"Vitória pegou um ônibus e foi para as docas de Brightlingsea. Ela disse para a amiga que, quando terminasse o passeio, ela voltaria para que elas almoçassem juntas. E ela não voltou. Na hora combinada, ela já nem tinha mais sinal de telefone", disse Fernanda Silvestre

Família diz que há imagens de Vitória nas docas. Fernanda conta que a polícia teria conseguido confirmar a presença da psicóloga no local, no entanto, a família não viu essas imagens até o momento. Segundo informações transmitidas à Fernanda, Vitória teria conversado com um casal e depois com uma mulher que estava acompanhada de um bebê.

A psicóloga ainda teria entrado em uma igreja próxima às docas. "Chega um determinado ponto que não tem mais imagens dela", diz Fernanda, ressaltando que a amiga é bastante comunicativa.

Polícia divulgou imagens de Vitória no dia do desaparecimento. Em publicação feita nas redes sociais, a Polícia de Essex divulgou cenas de Vitória em um ônibus. "Acreditamos que, mais tarde naquela mesma noite, ela possa ter estado na área do porto de Brightlingsea. Estamos trabalhando arduamente para localizar Vitória. Estamos muito preocupados e precisamos encontrá-la para garantir que ela esteja bem", diz comunicado das autoridades.

Fernanda diz que o namorado de Vitória e a mãe dela estão na capital inglesa. A amiga critica que ainda não houve buscas pelo mar, uma vez que a geolocalização mostrava que o celular estava nas águas.

"Estão fazendo buscas em terra e tudo o que foi feito foi graças à localização que mandei. Mas estou sentindo falta de buscas marítimas. O nosso apelo é que sejam utilizados todos os recursos disponíveis. E tudo isso está sendo feito com a esperança de que a minha amiga volte, disse Fernanda Silvestre.

Itamaraty acompanha o caso. Em nota enviada ao UOL, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, informou que acompanha o caso e que está em contato com as autoridades locais e com a família da brasileira.

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