SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (13) que os Estados Unidos atacaram a ilha de Kharg, um local estratégico para o Irã, de onde saem mais de 90% do petróleo exportado pelo regime.

"Momentos atrás, sob minhas ordens, o Comando Central dos EUA executou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio, obliterando completamente todos os alvos militares na joia da coroa iraniana, a ilha de Kharg", afirmou o republicano em sua plataforma, a Truth Social.

"Por razões de decência, optei por não destruir a infraestrutura petrolífera da ilha", contunuou Trump. "Contudo, caso o Irã, ou qualquer outro país, interfira na livre e segura passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, reconsiderarei imediatamente essa decisão."

A passagem, que está bloqueada por Teerã em resposta à Guerra no Irã, é um dos mais importantes canais de escoamento de petróleo do mundo, o que já vinha impactando o preço da commodity. O novo ataque tem o potencial de inflacionar ainda mais o petróleo.