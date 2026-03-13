SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos ofereceram nesta sexta-feira (13) uma recompensa de US$ 10 milhões (R$ 52,5 milhões) por informações que levem à captura do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e de outros altos funcionários do governo iraniano.

Além do líder supremo, os EUA estão buscando informações sobre o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, o ministro da Inteligência, Esmail Khatib, o ministro do Interior, Eskandar Momeni, e dois funcionários do gabinete de Khamenei.

Larijani apareceu na sexta-feira em vídeos verificados pela agência de notícias Reuters ao lado do presidente Masoud Pezeshkian e do ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, participando de um comício em Teerã. No mesmo dia, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, disse que a liderança iraniana estava "acovardada" no subsolo.

"Esses indivíduos dirigem e controlam vários elementos da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que planeja, organiza e executa atos terroristas em todo o mundo", afirmou o Departamento de Estado em comunicado que lista os dez procurados.

O governo dos EUA incentivou informantes a enviarem informações através dos aplicativos Tor ou Signal e disse que "suas informações podem torná-los elegíveis para realocação e uma recompensa".

O programa "Recompensas por Justiça" do Departamento de Estado oferece dinheiro em troca de informações que levem à captura ou ao julgamento de indivíduos procurados.

O pai de Mojtaba Khamenei e antigo líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, foi morto em um ataque em 28 de fevereiro, no primeiro dia da guerra iniciada por EUA e Israel contra o Irã. O religioso de 86 anos comandava o Irã desde 1989.

Há muita incerteza sobre a saúde do novo líder, que não apareceu em público desde que assumiu o poder.

Na quinta-feira (12), sua primeira mensagem aos iranianos, em que prometeu vingança e fechamento do estreito de Hormuz para o tráfego marítimo, foi lida por uma apresentadora na televisão nacional.

Hegseth declarou nesta sexta que Mojtaba está "ferido e provavelmente desfigurado", mas não apresentou provas para as afirmações.

A Guarda Revolucionária não pôde ser contatada imediatamente para comentar na sexta-feira -o dia de descanso semanal no Irã. A missão do Irã nas Nações Unidas em Nova York não respondeu a um pedido de comentário feito pela Reuters.

Os EUA designaram a Guarda como uma organização terrorista estrangeira, acusando-a de ser responsável por ataques que mataram cidadãos americanos. Washington também acusou o Irã de orquestrar planos de assassinato contra o presidente Donald Trump e outros funcionários americanos em retaliação à morte do comandante militar iraniano Qassem Soleimani em 2020. Soleimani foi morto pelos EUA no Iraque.

O Irã nega ser um patrocinador do terrorismo. Autoridades iranianas rotineiramente descartam as alegações de terrorismo dos EUA como ataques políticos infundados, argumentando que os americanos levantam tais acusações para justificar campanhas de pressão ou sanções.