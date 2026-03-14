SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Governo de Donald Trump vai receber uma taxa de cerca de US$ 10 bilhões (aproximadamente R$ 53 bilhões) de investidores ligados ao acordo que transferiu o controle do TikTok nos EUA. Informação é do The Wall Street Journal.

Pagamento faz parte do acerto que tirou o comando das operações americanas do TikTok da chinesa ByteDance. De acordo com pessoas a par do assunto ouvidas pelo jornal, a taxa se soma aos aportes feitos para criar uma nova empresa que vai tocar o aplicativo no país.

Investidores citados no acordo incluem a Oracle, a gestora Silver Lake e o fundo MGX, de Abu Dhabi. Segundo o WSJ, eles e outros financiadores pagaram cerca de US$ 2,5 bilhões ao Departamento do Tesouro quando a operação foi fechada, em janeiro, e devem fazer pagamentos adicionais até chegar ao total de US$ 10 bilhões.

Trump já havia sinalizado que buscaria uma compensação do governo pela negociação. "Ainda não foi totalmente negociado, mas vamos receber alguma coisa", disse ele ao anunciar, em setembro, a estrutura do acordo do TikTok.

Em outra declaração, o presidente chamou o valor de "fee-plus" (uma taxa extra) por intermediar a transação. "Os Estados Unidos estão recebendo uma taxa enorme ? eu chamo de fee-plus (taxa extra) ? só por fazer o acordo, e eu não quero jogar isso pela janela", afirmou Trump.

Valor é incomum para um governo em uma transação desse tipo. Historiadores ouvidos pelo WSJ disseram que um pagamento de US$ 10 bilhões seria quase sem precedentes para uma administração pública que ajudou a costurar um negócio entre empresas.

COMO O ACORDO FOI ESTRUTURADO

Entidade criada para operar a rede social nos EUA precisa dividir lucros com a ByteDance. Segundo o jornal, a empresa chinesa licenciou o algoritmo para o novo empreendimento, permitindo que ele seja treinado com dados de usuários americanos, e manteve quase 20% de participação.

Vice-presidente, JD Vance, disse anteriormente que a nova estrutura avaliou o negócio americano do TikTok em cerca de US$ 14 bilhões (R$ 74,2 bilhões). Parte de analistas de tecnologia, ainda de acordo com o WSJ, considera que essa avaliação subestima o tamanho da plataforma.

Governo argumenta que a taxa se justifica pelo papel de Trump em manter o app funcionando no país. Autoridades afirmaram ao jornal que a Casa Branca conduziu negociações com a China e tentou atender às preocupações de segurança levantadas por parlamentares.

PRESSÃO POLÍTICA E OUTRAS NEGOCIAÇÕES DO GOVERNO

Acordo foi desenhado para cumprir uma lei que exigia redução da participação da ByteDance ou o fim das operações do TikTok nos EUA. Parlamentares apontavam risco de segurança por causa do controle chinês sobre um aplicativo que concentra dados pessoais de milhões de americanos, em uma disputa que começou ainda no primeiro mandato de Trump.

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WSJ diz que a cobrança no caso se soma a outras operações em que o governo buscou participação econômica em grandes empresas. O jornal cita uma fatia de quase 10% na Intel, um acordo para receber parte das vendas de chips da Nvidia para a China em troca de licenças de exportação e influência na U.S. Steel após uma "golden share" ligada à compra pela japonesa Nippon Steel.

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