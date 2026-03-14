SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Turistas, expatriados e influenciadores estão sendo detidos ou acusados nos Emirados Árabes Unidos por publicar ou manter em seus celulares imagens e comentários sobre mísseis e drones ligados aos ataques do Irã, alerta ONG.

A ONG Detained in Dubai afirma que há estrangeiros sendo investigados por posts e até por conteúdo armazenado no celular. De acordo com a CBS News, o grupo diz que 21 pessoas enfrentavam acusações pelas leis de cibercrime até a última quinta-feira.

Entre os exemplos citados pela entidade está o de um turista britânico que teria apagado o vídeo ao ser orientado, mas ainda assim acabou acusado. A ONG também relata o caso de uma trabalhadora doméstica filipina detida perto do Burj Al Arab após tirar uma foto enquanto aguardava trabalho. Grupo diz que um marinheiro vietnamita foi detido em Fujairah após compartilhar vídeo de atividade mísseis.

Recentemente, um britânico de 60 anos foi acusado em Dubai após supostamente filmar mísseis iranianos sobre a cidade. A CNN diz que a acusação se baseia em uma lei de cibercrime que proíbe publicar ou compartilhar material que possa "perturbar a segurança pública".

Autoridades do Reino Unido afirmam acompanhar o caso com as autoridades locais. "Estamos em contato com as autoridades locais após a detenção de um britânico nos Emirados Árabes Unidos", disse a chancelaria britânica à CNN.

O governo dos Emirados tem repetido alertas para que moradores e visitantes não filmem nem divulguem imagens de locais atingidos. "Minha melhor recomendação a todos aqui, que nós recebemos com prazer... é seguir as orientações. As orientações existem para sua segurança e para sua proteção", disse Lana Nusseibeh, ministra de Estado dos Emirados para a União Europeia, à BBC.

Em mensagens enviadas por e-mail e SMS, o governo também cita risco à segurança nacional e à estabilidade. "Fotografar ou compartilhar locais de segurança ou críticos, ou republicar informações não confiáveis, pode resultar em ação legal e comprometer a segurança nacional e a estabilidade. O cumprimento ajuda a manter a comunidade segura e estável", diz um dos avisos.

Outro comunicado oficial pede cautela com boatos nas redes sociais. "Pense antes de compartilhar. Espalhar rumores é crime", afirma outro aviso.

GUERRA E ALERTAS DE SEGURANÇA

Os Emirados estão entre os países do Golfo que passaram a ser alvo de fogo retaliatório do Irã desde que EUA e Israel iniciaram ataques. A CBS News relata que o governo emiradense proibiu expressamente a captação e o compartilhamento de imagens que mostrem impactos de drones e mísseis ou tentativas de interceptação.

Na sexta-feira, o Ministério da Defesa afirmou que as defesas aéreas estavam lidando com ataques e drones vindos do Irã. "Os sons ouvidos em áreas dispersas do país são resultado de sistemas de defesa aérea interceptando mísseis balísticos, bem como caças interceptando drones e munições de permanência", disse a pasta em postagem nas redes sociais.