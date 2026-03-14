SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A embaixada dos Estados Unidos no Iraque foi alvo de um ataque na madrugada deste sábado (14), após bombardeios na capital Bagdá contra um influente grupo pró-Irã que deixaram três mortos, entre eles uma "personalidade importante", segundo pessoas próximas às forças de segurança.

Em meio à guerra iniciada em 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã, o Iraque foi arrastado para o conflito depois que movimentos armados locais alinhados a Teerã passaram a reivindicar diariamente ataques com drones contra militares de Washington ou instalações petrolíferas. Em resposta, as posições dessas facções passaram a ser alvo de ataques atribuídos aos EUA ou a Israel.

Na madrugada deste sábado, um jornalista da agência AFP viu fumaça escura sobre a embaixada americana, situada em uma zona de alta segurança que abriga representações diplomáticas, instituições internacionais e órgãos governamentais no centro da capital.

Um funcionário de alto escalão da área de segurança ouvido pela AFP mencionou um ataque com drones. Outro confirmou um ataque, referindo-se a disparos de foguetes, e detalhou que um projétil caiu perto da pista de pouso do complexo diplomático.

Este é o segundo ataque contra a missão diplomática americana desde o início da guerra no Oriente Médio. Foi lançado poucas horas depois dos ataques contra as brigadas do Hezbollah iraquiano, o Kata'ib Hezbollah, um influente grupo armado que perdeu dois de seus integrantes, segundo autoridades de segurança.

A identidade desses integrantes não foi divulgada pelas pessoas contatadas pela AFP, e as brigadas do Hezbollah, classificadas de grupo "terrorista" por Washington, ainda não emitiram nenhum comunicado.

Pouco depois das 2h da madrugada (20h em Brasília), no luxuoso bairro de Arassat, onde se instalaram facções armadas pró-iranianas, um míssil atingiu uma casa que servia de sede às brigadas do Hezbollah, indicou à AFP um alto responsável de segurança.

"Uma personalidade importante morreu" e outras duas pessoas ficaram feridas no ataque, segundo essa pessoa. Posteriormente, o número de vítimas mortais foi revisto para três, todas elas mortas na residência, segundo informou um funcionário à AFP.

Jornalistas da AFP ouviram fortes explosões, antes de soarem as sirenes das ambulâncias. Testemunhas disseram ter visto fumaça branca no bairro.

Duas horas depois, um outro ataque aéreo atingiu um veículo perto de uma ponte no leste de Bagdá e deixou um morto, segundo outras duas pessoas. Um integrante da milícia Hashd al-Shaabi afirma que trata-se de um membro das brigadas do Hezbollah.

As brigadas são uma coligação de ex-paramilitares, integrada nas forças regulares iraquianas, que engloba grupos armados pró-iranianos que tem histórico de agir por conta própria.