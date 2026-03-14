SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de sete anos, a bandeira dos Estados Unidos voltou a ser hasteada na embaixada americana em Caracas, marcando a reaproximação entre os dois países após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro por forças americanas em janeiro.

A reabertura da representação americana no país se dá após o presidente fazer várias declarações de apoio à líder interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu após a queda de Maduro.

Embora mantenha um discurso de oposição aos EUA para o público doméstico, Rodríguez tem concordado com as demandas de Trump de mudanças no setor petrolífero e tem direcionado exportações de petróleo para os Estados Unidos. Rodriguez também iniciou uma anistia e libertou presos políticos.

"A bandeira foi hasteada exatamente sete anos após ter sido retirada", disse a embaixada americana no X.