SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ataque na região metropolitana de Tel Aviv, em Israel, com uso de foguete deixou quatro feridos, segundo o serviço de emergência de Israel.

Foguete caiu neste domingo (15) nas áreas de Bnei Brak e Ramag Gan, na grande Tel Aviv. Ataque foi reivindicado pela Guarda Revolucionária do Irã.

Quatro pessoas ficaram feridas. Segundo o Magen David Adom, serviço nacional de emergência de Israel, as vítimas registradas foram:

um homem de 60 anos com ferimentos causados por estilhaços de vidro em Bnei Brakum homem de 70 anos que foi atingido na cabeça em Ramat Ganuma mulher de 46 anos e uma jovem de 18 anos, que sofreram ferimentos leves em Petah TikvaParamédicos e socorristas estão prestando socorro na região. Homem de 60 anos e o outro de 70 anos foram levados para o hospital Ichilov, enquanto em Petah Tikva, mulher de 46 anos e uma jovem de 18 foram para o hospital Linson.

Israel lançou nova onda ataques contra o Irã neste domingo. As Forças de Defesa de Israel informaram que seria uma investida em "larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano".

Irã diz que vai "continuar a perseguir e matar" Netanyahu. Além de ameaçar o primeiro-ministro de Israel, a Guarda Revolucionária afirmou que realizou ataques com mísseis e drones contra alvos em Israel e bases americanas.