SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira (16) que destruiu um avião apontado como sendo do ex-líder supremo do Irã e que era usado por Ali Khamenei, morto no ataque de 28 de fevereiro.

O ataque teria ocorrido na madrugada desta segunda-feira. Segundo comunicado publicado no Telegram, a aeronave foi desmantelada no Aeroporto Mehrabad, em Teerã.

O veículo seria usado por todo regime iraniano. "A aeronave era usada por Ali Khamenei, o líder supremo do regime terrorista iraniano, outros altos funcionários e militares iranianos para realizar aquisições militares e coordenar voos domésticos e internacionais com os países do Eixo", diz Israel.

Os militares israelenses acreditam que comprometeram estrutura do governo com a ofensiva. "Prejudica a capacidade de coordenação da liderança do regime iraniano com os países do Eixo, seus esforços de fortalecimento militar e sua capacidade de recuperar suas capacidades", argumentaram.

Israel tem se concentrado em ataques que destruam estruturas do regime iraniano. Desde o início do conflito, o país tem relatado bombardeios ao centro de Teerã, onde se concentram a maior parte de edifícios das autoridades.

Ali Khamenei foi morto após ataque coordenado dos EUA e Israel no dia 28 de fevereiro. Ele morreu no escritório onde trabalhava, segundo a mídia estatal iraniana. A agência Reuters informou que a mídia do país disse que ele estava no local, cumprindo suas funções, quando foi atingido.

Familiares de Khamenei também foram atingidos na ofensiva, segundo relatos divulgados nos dias seguintes. A Al Jazeera, citando a agência iraniana Fars, informou que filha, genro e neto do líder supremo morreram; os nomes não foram revelados. A morte da esposa, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, também havia sido confirmada, mas mídia local voltou atrás dias depois.

Filho de Ali Khamenei e atual líder supremo do país, Mojtaba Khamenei também ficou ferido. Autoridades iranianas confirmaram que ele se feriu no primeiro ataque dos EUA e Israel ao país. O filho do presidente iraniano, Yousef Pezeshkian, disse em sua conta no Telegram que Mojtaba está "são e salvo". Por outro lado, o governo Trump chegou a afirmar que Mojtaba está "desfigurado", com diversas fraturas.

A ausência de imagens e discursos do novo líder supremo iraniano está alimentando especulações sobre o real estado de saúde de Mojtaba. Ele foi nomeado oficialmente no último dia 8 de março, dias após a morte de seu pai.