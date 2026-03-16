SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O misto de apelo e ameaça feito por Donald Trump para que outros países enviem navios de guerra para escoltar petroleiros pelo estreito de Hormuz, na prática controlado hoje pelo Irã, por ora não surtiu efeito.

Nesta segunda-feira (16), os governos do Reino Unido, Alemanha, Itália, Grécia e Austrália rejeitaram a ideia, enquanto Japão e Coreia do Sul disseram estar avaliando se enviarão navios.

No sábado (14), Trump havia feito um apelo na sua rede social Truth, dizendo que seria do interesse de países como "China, França, Japão, Coreia do Sul e outros" manter o estreito por onde passam cerca de um quinto da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito aberto.

Com a guerra iniciada há pouco mais de duas semanas pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, o maior sucesso até agora da teocracia, além de se manter no controle do país, foi o de criar caos no comércio de petróleo global, obrigando o acesso a reservas de emergência de diversos países.

A estratégia é contar com que o mundo pressione pelo fim da guerra em nome da estabilidade econômica, mantendo o regime islâmico em pé. Com a extensa campanha aérea contra o Irã em curso, contudo, o sucesso é incerto.

Sem obter resposta ao longo do fim de semana, Trump passou ao campo da ameaça em uma entrevista ao jornal britânico Financial Times no domingo (15). Nela, disse que a falta de apoio europeu "será muito ruim para o futuro da Otan".

Os EUA lideram a aliança militar criada em 1949 para conter Moscou, que tem também o Canadá e 30 membros europeus. Desde seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump se dedica a pressionar os aliados, a quem considera frágeis e dependentes em excesso de Washington.

Ele já havia passado a conta do apoio à Ucrânia contra a invasão russa para os europeus no ano passado, suspendendo completamente o envio de dinheiro e armas para Kiev ?a ajuda que chegou foi por meio de um esquema em que a Otan compra equipamento de estoques americanos e o repassa aos ucranianos.

Nesta nova guerra contra o Irã, Trump está sozinho com Binyamin Netanyahu. Diversos países europeus criticaram a ação militar, dizendo que a diplomacia era o melhor caminho para lidar com Teerã.

Agora, estão pressionados por uma crise global, e viram os EUA relaxarem parcialmente o embargo ao petróleo russo que financia a guerra de Vladimir Putin para evitar uma escalada descontrolada de preços.

Trump também buscou atrair a China, sua rival estratégica e compradora de quase todo o petróleo do Irã, para o jogo. Na sexta (13), atacou a ilha de Kharg, centro de produção da teocracia, mas aparentemente deixou os terminais de embarque intactos. Depois, disse que poderia destruí-los "só por diversão".

Na entrevista ao FT, o presidente tentou pressionar os chineses dizendo que poderia adiar a visita prevista no mês que vem a Xi Jinping. Nesta segunda, a chancelaria em Pequim disse que ainda conta com a programação inicial.

O Irã também manobra. Primeiro, logo após o início da guerra, disse que o estreito estava fechado e passou a atacar navios e infraestrutura petrolífera dos vizinhos árabes. Recentemente, adotou um discurso de que Hormuz só não é acessível para os EUA, Israel e seus aliados.

"Do nosso ponto de vista, o estreito está aberto", disse nesta segunda o chanceler Abbas Araghchi. Como prova de boa vontade, Teerã permitiu sem incidentes o trânsito de um petroleiro paquistanês com óleo dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o monitor Marine Traffic, o navio Karachi completou o percurso ao longo do domingo, chegando nesta segunda à costa de Omã.

Por outro lado, os iranianos mantêm a pressão com ataques de mísseis e drones em todo o Oriente Médio, e nesta segunda atingiram o terminal de Fujairah, 1 dos 7 emirados árabes sob a presidência de Abu Dhabi.

O porto no golfo de Omã tem importância estratégica pois é onde chega o único oleoduto dos Emirados que dribla o estreito de Hormuz, trazendo petróleo dos campos de Habshan, em Abu Dhabi. Embarques de navios foram suspensos.

Os Emirados são o principal alvo da retaliação iraniana na guerra, sofrendo mais ataques do que Israel. Nesta segunda, o aeroporto de Dubai, em tempos de paz um dos mais movimentados do mundo, foi fechado após um drone de Teerã explodir um tanque de combustível próximo do terminal.