SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia de Essex informou ter encontrado um notebook apontado como sendo da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30, que desapareceu em Brightlingsea, na Inglaterra, há 13 dias.

O aparelho foi achado no sábado, informaram as autoridades. Patrícia Nielsen, correspondente da TV Record no Reino Unido, detalhou em vídeo nas suas redes sociais que a descoberta foi feita perto de onde um morador já havia encontrado a bolsa dela dias antes, no porto de Brightlingsea.

A polícia disse ainda ter recebido diversos relatos de possíveis avistamentos de Vitória na região. "Estamos cientes, mantivemos presença policial durante todo o fim de semana e esses relatos estão sendo devidamente investigados, juntamente com outras linhas de apuração que também devemos continuar a seguir.", comunicou em publicação.

Familiares da brasileira e a polícia refizeram o trajeto que supostamente Vitória também teria feito pouco antes de seu desaparecimento. "O domingo, 15 de março, é o Dia das Mães no Reino Unido. Eu mesma sou mãe e não consigo nem começar a imaginar a dor que a mãe de Vitória tem sentido", falou a detetive Anna Granger.

Polícia e família incentivam a comunidade brasileira em Essex a exibir bandeiras do Brasil. "Na esperança de atrair a atenção de Vitória e criar um espaço seguro e acolhedor para ela", explicou a corporação.

Linha de investigação mais forte no momento é de que Vitória tenha desprendido um barco do porto em Brightlingsea e embarcado. A embarcação foi posteriormente localizada à deriva na água perto de Bradwell-on-Sea, e um colete salva-vidas também desapareceu.

Vitória desapareceu no dia 3 de março. Naquele dia, ela encontrou uma amiga e depois foi gravada por câmeras de segurança pegando um ônibus sozinha depois das 13h em Wivenhoe, desembarcando 30 minutos depois.

A mulher desceu em Brightlingsea, a cerca de 130 km de Londres. No mesmo dia, o celular dela emitiu um sinal de socorro para o celular de uma amiga. "Ela mandou um sinal de socorro do iPhone que é justamente bem já dentro do mar, na orla marítima", relatou Fernanda Silvestre, 30, que divide casa com ela em Fortaleza.

O último registro de câmeras em que Vitória aparece foi às 0h16 do dia 4, no porto de Brightlingsea. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o barco abandonado, enquanto a bolsa dela foi encontrada cinco dias depois na rua Copperas Road, também em Brightlingsea.

Polícia concentra buscas nas duas vilas. Os policiais disseram que estão em Brightlingsea e Bradwell-on-Sea, onde encontraram pistas relevantes.

Justiça do Ceará autorizou nesta semana acesso a contas telefônicas e bancárias de Vitória. O Ministério Público também se manifestou a favor da medida devido à urgência do caso. As operadoras de telefonia e bancos foram alertados para manter todos os registros existentes, sem alteração ou descarte

Psicóloga estava hospedada na casa de uma amiga em Colchester. Segundo Fernanda, Vitória foi para um congresso no Marrocos. Nas redes sociais, a psicóloga compartilhou imagens do evento. Depois, ela seguiu viagem para a Inglaterra, onde tentaria um doutorado. Vitória é poliglota e está acostumada a fazer viagens internacionais.