WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, recebeu um diagnóstico de câncer de mama. A informação foi divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas redes sociais e durante um evento ao lado de Wiles, no início da tarde desta segunda-feira (16).

Wiles, conhecida como "dama de gelo", já teria iniciado um tratamento e não deve sair do cargo. Em um depoimento encaminhado ao jornal The New York Times, ela afirma que detectou o câncer de forma precoce e que está "encorajada por um prognóstico positivo" e agradeceu a Trump.

"Sou profundamente grata pelo apoio e incentivo do presidente Trump enquanto passo pelo tratamento e continuo desempenhando as funções de meu cargo atual".

Trump afirma que "durante o período do tratamento, ela passará praticamente todo o tempo na Casa Branca, o que me deixa, como presidente, muito feliz". "Sua força e compromisso em continuar fazendo tão bem o trabalho que ama enquanto passa pelo tratamento dizem tudo o que você precisa saber sobre ela", prosseguiu o presidente. "Em breve ela estará melhor do que nunca."

O cargo de Wiles faz dela a pessoa mais poderosa do governo depois do próprio presidente, e uma das mais próximas a ele. Chefe de gabinete, ela é a primeira mulher a exercer a função e foi descrita como peça chave durante a campanha de 2024, que levou Trump de volta a Casa Branca.

Trump falou durante um evento com o conselho do Trump Kennedy Center sobre a saúde de Wiles e ela, que estava presente, agradeceu ao presidente. "Ela vai cuidar disso ao invés de esperar. Eu disse 'faça imediatamente' porque esse tipo de elemento, a única coisa que eu sei, é que quanto mais rápido [o tratamento], melhor."