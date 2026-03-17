SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atentados suicidas deixam 23 mortos e 108 feridos em Maiduguri, capital do estado de Borno, no nordeste da Nigéria.

Explosões foram registradas em ao menos três pontos da cidade nesta segunda-feira (16). Os ataques ocorreram perto do Hospital Universitário de Maiduguri e em dois mercados locais.

Locais atingidos incluem os mercados conhecidos como Post Office e Monday Market. Sirajo Abdullahi, chefe de operações da Agência Nacional de Gestão de Emergências da Nigéria (NEMA), afirmou: "Há vítimas e elas ainda estão sendo atendidas no hospital".

Até a última atualização, nenhum grupo havia reivindicado a autoria. Ainda assim, a Associated Press informou que a suspeita recaiu rapidamente sobre o Boko Haram.

O exército nigeriano disse ter repelido ataques na madrugada, nos arredores de Maiduguri. A nota citou supostos militantes islâmicos, sem detalhar se havia relação direta com as explosões na cidade.

O governador de Borno, Babagana Umara Zulum, condenou os atentados e pediu calma à população. "Meus pensamentos e orações estão com as famílias das vítimas e com os feridos em decorrência da explosão. O ato é absolutamente condenável, bárbaro e desumano", disse.

INSURGÊNCIA DO BOKO HARAM EM BORNO

Maiduguri é um dos principais focos da insurgência do Boko Haram no nordeste da Nigéria. Segundo a Associated Press, o grupo atua na região há mais de uma década.

A AP relata que o Boko Haram iniciou a insurgência em 2009. O objetivo declarado do grupo é impor uma interpretação radical da lei islâmica (Sharia) no país.

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