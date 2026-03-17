SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foguetes e drones foram lançados contra a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá na madrugada desta terça-feira (17). Em outro ataque, mísseis atingiram uma residência e deixaram quatro mortos.

Pelo menos três drones foram lançados em direção à embaixada. O sistema de defesa aérea C-RAM abateu dois deles, enquanto um terceiro atingiu o interior do complexo, de onde se podia ver fogo e fumaça subindo, segundo uma testemunha relatou à Reuters.

Grupos locais que apoiam o Irã reivindicam diariamente ataques com drones contra militares norte-americanos ou instalações petrolíferas. Ao mesmo tempo, esses grupos armados são alvo de ataques atribuídos a Washington ou a Israel.

Um drone caiu na noite de ontem sobre o hotel de luxo Al Rasheed, em Bagdá, sem deixar feridos, informou o Ministério do Interior iraquiano. O prédio está situado na Zona Verde, área de segurança no centro da cidade onde se encontram representações diplomáticas, instituições internacionais e órgãos governamentais.

Quatro pessoas morreram em um ataque com mísseis a uma casa na capital do Iraque. Segundo um funcionário iraquiano, os primeiros indícios apontam que o ataque tinha como alvo assessores iranianos que trabalham com grupos próximos a Teerã.

PETROLEIRO SOFRE ATAQUE

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) informou que um navio-tanque relatou ter sido atingido por um projétil desconhecido enquanto estava ancorado no leste de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos. Ainda aegundo a UKMTO, o navio apresentou danos estruturais leves, sem registro de feridos.